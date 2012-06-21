Президент Петро Порошенко очікує на перші результати конкурсу з проекту меморіалу Героїв Небесної Сотні в лютому наступного року. Про це він повідомив під час зустрічі з членами архітектурної групи меморіального комплексу.
Для проведення конкурсу на проект меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музею Революції гідності Міністерство культури як його замовник долучило міжнародного організатора — Hossbach Lehmhaus GbR, повідомляє УНІАН. «Я впевнений, що в журі будуть найкращі світові та українські архітектори і обов’язково члени родин Героїв Небесної Сотні. Їхня думка буде надзвичайно важливою для всіх українців і не тільки українців», — наголосив Петро Порошенко.
Він висловив сподівання, що в номінації «Меморіал Героїв» перший підсумок щодо переможця конкурсу стане відомий уже в лютому 2018 року, а другий етап буде завершено не пізніше червня-липня. «Закликаю всіх небайдужих взяти участь у максимально активному обговоренні проекту», — закликав українців Петро Порошенко.