На території Черкащини розташовано чимало об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, які містять водно-болотні угіддя. Найбільші — Канівський природний заповідник площею 8,7 тисячі гектарів, національний природний парк «Нижньосульський» площею 7,8 тисячі гектарів, ландшафтний заказник «Сулинський» площею 7,8 тисячі гектарів.
На водно-болотних угіддях науковці виявили об’єкти рослинного і тваринного світу, що підлягають охороні на національному й міжнародному рівнях, деякі вписано у Червону книгу України.
Один із найефективніших засобів збереження цінних природних комплексів водно-болотних угідь — виведення земель із господарського використання шляхом створення на них об’єктів природно-заповідного фонду. Актуалізуючи програму охорони навколишнього природного середовища, яку розробили на Черкащині в межах стратегії розвитку регіону, органи місцевої влади разом з активістами збереження здорового довкілля працюють над розширенням заповідних територій.
Область поставила за мету досягти середнього показника заповідності 9%. За останні три роки створено 28 заповідних об’єктів місцевого значення. Загальна площа об’єктів природно-заповідного фонду збільшилася на 1,5 тисячі гектарів.
В обласну програму охорони навколишнього середовища недавно внесено ще 38 перспективних для заповідання об’єктів.
Як зазначила начальниця управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олена Звягінцева, реалізація на практиці принципів охорони і збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови значних зусиль усіх державних і недержавних відомств та організацій на всіх рівнях — від місцевого до загальнонаціонального, всього населення.