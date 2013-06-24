Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела важливу зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, яка цього тижня працює в Києві під керівництвом Гевіна Ґрея. Головна мета місії — спільна робота з урядом та Національним банком над новою Програмою розширеного фінансування на 2026—2029 роки. Ця програма ключова для підтримки макрофінансової стабільності України в умовах повномасштабної агресії росії.

Під час зустрічі уряд представив план дій щодо перезавантаження системи управління в енергетичній галузі. Окремо обговорили проєкт державного бюджету на 2026 рік, який уже подано до Верховної Ради. Ухвалення бюджету — необхідна умова для затвердження нової програми. Українська сторона та МВФ висловили спільні сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня.

«Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку першого кварталу 2026 року», — наголосила Прем’єр-міністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.