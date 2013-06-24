Прем’єр­міністр Юлія Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку законодавчих рішень, необхідних для забезпечення макрофінансової стабільності, просування євроінтеграції та виконання зобов’язань України перед партнерами.

Верховна Рада ухвалила ключові закони, необхідні для продовження фінансування в межах програми Ukraine Facility: закон про цифровізацію виконавчого провадження №14005 — в цілому; закон щодо інтеграції з енергетичним ринком ЄС №12087­д — в цілому.

«Ці дві ініціативи дадуть змогу Україні отримати від ЄС 875 мільйонів євро фінансування», — прокоментувала очільниця уряду.

Законопроєкт про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування №14412 ухвалено за основу. Його остаточне прийняття дасть змогу залучити додаткові 440 млн євро.

Прем’єр­міністр відзначила підтримку євроінтеграційного законопроєкту №12221, який дасть змогу розпочати переговори щодо укладення Угоди АСАА (промисловий безвіз), а також законопроєкту №15110 про військовий збір, необхідного для продовження співпраці з МВФ, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.