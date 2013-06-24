Президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою, які перебували в нашій країні.

Ключову увагу під час зустрічі було приділено подальшій практичній підтримці України з боку Німеччини та Нідерландів у боротьбі з російською агресією, зокрема у галузі оборони.

Глава держави відзначив чітку позицію Нідерландів і Німеччини в питанні посилення санкцій ЄС проти рф. Він висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ЄС стосовно росії, який містить нафтове ембарго, буде невідкладно схвалено.

Відбувся предметний обмін думками з питань європейської інтеграції України. Володимир Зеленський наголосив, що невідкладне надання статусу кандидата на членство стане визнанням нашого внеску в захист європейських цінностей.

Обговорено питання економічної підтримки нашої держави в умовах російської агресії. Президент запропонував Нідерландам і Німеччині долучитися до відбудови України, зокрема в межах ініціативи щодо патронату над українськими регіонами чи секторами економіки.