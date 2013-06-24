10 липня відбулася державна реєстрація Асоціації «Національна організація з верифікації лікарських засобів». Це рішення — важливий крок для розвитку фармацевтичної галузі нашої держави, адже воно започатковує розбудову національної системи верифікації лікарських засобів з урахуванням європейських підходів.

Головна мета створення НОВЛЗ — запобігання та протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні у співпраці з європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів. Організація відіграватиме провідну роль у функціонуванні національної системи верифікації, яка дасть змогу перевіряти автентичність упаковки лікарського засобу та підвищить прозорість обігу ліків на ринку.