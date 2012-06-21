Нідерландський дизайнер Ермі ван Оерс створила унікальну лампу, яка працює на «мікробній» енергії, що утворюється у результаті фотосинтезу рослин.
Про це повідомляє «Thenextweb.com».
«Захопившись біодизайном, я відкрила для себе так звану «мікробну енергію» — енергію, що генерується бактеріями та перетворюється на мікробні паливні елементи», — розповіла Ермі ван Оерс про власний проект.
У процесі фотосинтезу рослини утворюють у ґрунті органічні сполуки. Вони змушують бактерії генерувати електрони й протони. Останні використовуються для створення так званої живої «батарейки», тобто стають органічними «+» та «–», за рахунок яких заряджається та працює електроприлад.
«Я створила лампу, яка працює на енергії від бактерій, що утворюються в процесі фотосинтезу рослини, аби відкрити для людей справжню «живу енергію». Це — перший крок назустріч майбутньому, в якому рослини стануть вагомою частиною нашої енергетичної системи», — заначила дизайнер.
На думку винахідниці, це джерело енергії зможе забезпечити постійне енергетичне живлення від маленької квартири до повноцінного заводу.
«Тільки уявіть: вода перетворює рослину на справжнє живе світло. Більше того, рослина сама вказує вам, коли і що їй потрібно. І в разі, якщо це отримає, то поверне вам свою енергію. Електричну енергію», — наголосила Ермі ван Оерс.
Ермі ван Оерс також зазначила, що здорові рослини дають більше енергії. Тому, гарно доглядаючи за ними, можна отримати до 0,1 мВт енергії. Цього вистачить, щоб використовувати, наприклад, вазон як нічну лампу.