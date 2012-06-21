Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Гуманітарні зв’язки Угорщини з сусідньою прикордонною областю України — Закарпатською — є традиційними. Торік ця країна надавала допомогу медпрепаратами проти розповсюдження кору, нині ж підклала плече, допомагаючи медикаментами для протистояння коронавірусу.
Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ігор Шинкарюк повідомив, що допомога надійшла від партнерів із угорського Благодійного фонду «Закарпатський центр розвитку та консультацій «Едванс». Гуманітарний вантаж містить 75 тисяч медичних масок, 25 тисяч респіраторів FFP2, 5 тисяч захисних костюмів і 3 тисячі пар бахіл. В отриманій партії допомоги є також 30 тисяч пар медичних рукавиць, півтори тисячі захисних шапок, по одній тисячі захисних щитків і захисних окулярів . Надійшли також 5 тисяч літрів дезінфекційних розчинів.
Посадовець висловив подяку за допомогу угорським партнерам, а за сприяння в її отриманні — Офісу Президента України, міністру соціальної політики Марині Лазебній, представникам Закарпатського центру розвитку та консультацій «Едванс» і Штабу ліквідації наслідків Надзвичайної ситуації Закарпатської обласної державної адміністрації.
«Сьогодні весь цей складний та точний механізм є для наших медиків необхідним захистом, щоб уберегти людські життя, в їхній боротьбі проти коронавірусу», — каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ігор Шинкарюк.