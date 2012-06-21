Експерти з незалежної організації AV-TEST визнали безкоштовний вбудований в Windows 10 антивірус – Windows Defender – однієї з найкращих подібних програм. Він отримав максимальні бали за рівнем захисту.
Відповідно до пресрелізу AV-TEST, антивірус Microsoft показує 100-відсотковий захист від шкідливих атак, зокрема від загроз нульового дня. Крім того, у ньому не з'являються помилкові блокування і попередження.
Експерти внесли Windows Defender в «десятку» програм з відміткою «топ-продукт». Антивірусу дали максимальні бали за критеріями «зручність використання» і «надійність захисту».
Це все результати тестування, що проводилося в листопаді-грудні 2019 року. Тоді фахівці оцінювали 18 антивірусів для Windows на налаштуваннях за замовчуванням. Експерти використовували реалістичні сценарії і реальні загрози.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»