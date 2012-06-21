Моніка Грейді, професор, яка вивчає планети і космос з Університету Ліверпуля Хоуп, вважає, що крижані моря під поверхнею Європи – це ідеальне місце для пошуку істот з інтелектом. На її думку, вони повинні бути чимось схожими на земних восьминогів.

Крім того, вона стверджує, що і глибокі печери на Марсі можуть мати форми життя, оскільки ці ділянки мають полегшення від інтенсивного сонячного випромінювання. «Там ви захищені від сонячного випромінювання. А це означає, що є вірогідність того, що в порах скель залишиться лід, який може стати джерелом води», – пояснює Моніка Грейді. Однак, на її думку, на Марсі форми життя мають дуже і дуже невеликий розмір, швидше за все, це бактерії.

«Якщо на Марсі щось є, то воно може бути дуже маленьким – бактерії. Але я думаю, що у нас більше шансів мати трохи вищі форми життя на Європі, можливо, схожі на інтелект восьминога», – заявила Грейді.

Варто відзначити, що в минулому році космічний телескоп NASA виявив на Європі, присутність хлориду натрію, також відомого як проста столова сіль. У той час як океани знаходяться під поверхнею Європи, зовнішня її частина в основному складається із замерзлої морської води. Це означає, що під крижаною поверхнею, ймовірно, буде величезна солоне море, що містить велику кількість хлориду натрію.

Європа є крижаним супутником Юпітера і обертається навколо нього з циклом у 3,5 дня. Вважається, що вона має залізне ядро, скелясту мантію і поверхневий океан солоної води, такий як Земля, з льодом.

Грейді також вважає, що ті умови навколишнього середовища, які привели до виникнення життя на Землі, цілком ймовірно можуть бути відтворені і в інших місцях. У даному випадку мова йде про те, що знаходиться за межами Чумацького Шляху. «Наскільки нам відомо, наша сонячна система не є особливою планетарною системою, і ми досі не досліджували всі зірки в галактиці», – пояснює вона.

Що ж того, чи можливі контакти з позаземним життям, то це, на думку Грейді, найближчим часом складно собі уявити, оскільки відстані надто вже великі. Щодо так званих інопланетних сигналів, що посилаються з космосу, то вона вважає, що в них немає нічого, що заслуговує на довіру.

Тим часом, вже в цьому році відразу три окремих експедиції направляються на Марс в пошуках ознак життя. І, можливо, питання її наявності або відсутності там буде скоро вирішене.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»