Команда вчених з Уппсальского університету змогла довести, що дефіцит сну стає найбільшою проблемою для людей із зайвою вагою. Повідомляється, що навіть одна безсонна ніч може провокувати ожиріння.
Шведські дослідники заявили, що безсонна ніч провокує в організмі людини незворотні процеси, які запускають неконтрольований ріст жирових клітин. До таких результатів учені дійшли після експерименту з добровольцями, у які після явного дефіциту сну почала активно рости жирова маса. Крім зростання жирового прошарку вчені помітили, що при дефіциті сну значно страждають м'язи, які починають потроху зникати. Також люди стають млявими і сонними, що може негативно позначитися на їхньому здоров’ї.