Вчені з США з'ясували, що невелика порція цвіркунів у щоденному раціоні приносить величезну користь організму людини. Дослідники припускають, що комахи зможуть стати серйозною альтернативою м'ясу.
Фахівці з університету в Медісоні провели експертизу комах. За даними дослідження, їх «м'ясо» містить високу кількість корисних речовин, які підтримують ріст необхідних для функціонування організму бактерій. Також вживання комах в їжу сприяє зменшенню запальних процесів. Не дарма в азіатських країнах понад два мільярди жителів їдять членистоногих. Комахи є джерел білків і вітамінів різних груп.
Вчені провели експеримент, в якому взяло участь 20 осіб. Одна половина харчувалася звичайними сніданками, а інша стравами з вмістом невеликої кількості перемелених цвіркунів. Через два тижні респонденти помінялися раціонами. Результати дослідження показали, що в тих учасників експерименту, хто їв цвіркунів, поліпшився стан кишечника. Крім цього, в організмі добровольців знизилася кількість шкідливого білка, а вміст корисних речовин різко зросла.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»