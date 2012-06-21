Одними з головних наукових версій шодо причин вимирання динозаврів були зіткнення Землі з астероїдом і вулканічна активність. Вченим з Єльського університету в США вдалося довести, що масштабного виверження вулканів було недостатньо для зникнення гігантських рептилій, а вся відповідальність за їх вимирання лежить на астероїді.
Результати дослідження опублікував Phys.org. Палеокліматологи встановили, що виверження вулканів в регіоні відомому як пастки Deccan (зараз ця територія знаходиться в Індії) впливали на навколишнє середовище задовго до масового вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. До такого висновку вчені прийшли, вивчивши морські скам'янілості. Склад ізотопів в рештках тварин дозволив провести моделювання ефектів від вулканічних викидів вуглекислого газу.
Цей процес привів до глобального потепління на два градуси, але цього недостатньо для масового вимирання. Таким чином, загибель динозаврів була викликана тільки зіткненням Землі з небесним тілом.
Більшість вчених визнає, що подія масового вимирання, також відома як K-Pg, сталася після того, як астероїд врізався в Землю. Деякі дослідники також зосередили увагу на ролі вулканів у K-Pg через вказівки на те, що вулканічна активність відбувалася приблизно в той же час.
«Вимирання K-Pg було масовим вимиранням, і це глибоко змінило глобальний цикл вуглецю»,– каже доктор Єльського університету Дональд Пенман, модельєр дослідження. – Наші результати показують, що ці зміни дозволили океану поглинати величезну кількість СО2 за тривалий період часу, можливо, приховуючи потепління від наслідків вулканізму після події масового вимирання».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»