Вчені з Канади розповіли, про одну із найпоширеніших природних причин передчасної смерті. З’ясувалося, що це зниження кількості лімфоцитів у крові.
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Фахівці проаналізували показники понад 100 тисяч чоловік, що померли з природних причин. У результаті дослідження з’ясувалося, що приблизно у 75 % з них був знижений рівень лімфоцитів. Причинами смерті при цьому ставали респіраторно-вірусні захворювання, грип, хронічні недуги або проблеми з серцем. Вченим вдалося встановити, що зниження рівня лімфоцитів збільшує ризик передчасної смерті майже втричі. Ці клітини відіграють важливу роль у роботі організму, так як усувають різні аномалії на молекулярному рівні і виводять з крові шлаки та інші шкідливі домішки.
ДОВІДКА «УК»
Лімфоцити – це білі кров’яні тільця, вони відповідають за роботу імунної системи. Виробляють їх вилочкова залоза і лімфовузли. Щодня людський організм атакують віруси, бактерії та інфекції, і чи захворіє людина, залежить від роботи імунної системи. Життєвий цикл лімфоцитів може тривати від одного місяця до року.
Однак існують клітини, які функціонують протягом усього життя.
Діляться вони на три групи, кожна виконує свою роль в організмі:
Т клітини – становлять від 65 до 80% усіх лімфоцитів, вони визначають сторонні клітини.
В лімфоцити (від 8 до 20%) вони займаються винищенням чужорідних клітин.
НК клітини(5-20%) – на сторожі, захищають організм від утворення ракових клітин, їх ще називають натуральними кілерами.
Головне завдання лімфоцитів — це захист людського організму. Вони перешкоджають розвитку хвороб і виникненню ракових пухлин. Також вони беруть безпосередню участь у роботі імунної системи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»