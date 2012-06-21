Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені з Університету Падуї та Імперського коледжу Лондона спробували з'ясувати, як змінюється рівень антитіл у людей, які перенесли COVID-19.

Вони вибрали невелике місто в Італії – По, де протестували все населення (майже 3000 чоловік) на наявність вірусу COVID-19 і антитіл до нього тричі протягом 2020 року – в лютому, травні та листопаді. Причому використовували три різні тести, що виявляють різні типи антитіл для контролю результатів.

З'ясувалося, що антитіла зберігалися на високому рівні як у перехворілих у важкій формі, так і у тих, хто переніс COVID-19 безсимптомно або в легкій формі, – протягом дев'яти місяців. Результати дослідження були опубліковані у виданні Nature Communications. 98,8 % інфікованих в лютому людей мали високий рівень антитіл до листопада.

Таким чином вчені роблять висновок, що сила імунної відповіді не залежить від симптомів і тяжкості інфекції.

Причому були відзначені кілька випадків підвищення з часом рівня антитіл. Автори дослідження пояснюють це повторним зараженням коронавірусом, що викликала в організмі у відповідь імунну реакцію.

Цікаво, що абсолютні титри антитіл залежали від типу тесту, іноді вони суттєво відрізнялися.

«Це означає, що необхідно дотримуватися обережності при порівнянні оцінок рівнів інфекції в популяції, отриманих в різних частинах світу за допомогою різних тестів і в різний час», – зауважив один з авторів дослідження доктор Іларія Дорігатті.

Попутно вчені також з'ясували, що тільки кожен четвертий хворий заражав своїх домочадців. Переважна частина передачі вірусу – 79 в% – припадає на 20 % носіїв вірусу – активних розповсюджувачів.

Тому для боротьби з пандемією актуальними залишаються обмеження контактів, дотримання соціальної дистанції, носіння масок і особиста відповідальність.