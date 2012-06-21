Вчені з Ізраїлю та Італії розробили інноваційну технологію виробництва водню із застосуванням екологічно чистої сонячної енергії. Процес отримання палива майбутнього, як упевнені вчені, може бути безпечним для навколишнього середовища.
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Процес, про який йде мова, створили співробітники Ізраїльського технологічного інституту, а також їх колеги з Болонського університету. Автори технології впровадили нове рішення, засноване на застосуванні особливих частинок, які беруть як позитивний, так і негативний заряд.
«Ми розробили технологію виробництва водню, в якій замість традиційного кисню застосовується бензальдегід, який використовується в харчовій, косметичній та лакофарбовій промисловості. Також це з'єднання використовується при виробництві пластику», – відзначають вчені, додаючи, що ефективність нового процесу отримання водню претендує на світовий рекорд . У доступному для огляду майбутньому новий процес фотокаталізу на основі частинок стане дуже поширеним.
ДОВІДКА «УК»
Фотокаталіз – Фото» (від грец. Фотос - світло) і «каталіз» (від грец. Каталюзіс - розкладання, руйнування). Ось і виходить – світло руйнує. Вчені ж описують фотокаталіз як прискорення хімічних реакцій при порушенні світлом спеціальної речовини – фотокаталізатора. Фотокаталіз дає унікальну можливість повністю окисляти органічні сполуки в м'яких умовах, так як всі процеси протікають при кімнатній температурі. Саме це робить фотокаталіз привабливим для очищення великих обсягів повітря і води від малих концентрацій (ppm і ppb) органічних і неорганічних забруднень. Очищення відбувається шляхом повного окислення молекул-забруднювачів до нешкідливих води, вуглекислого газу, і атмосферного азоту.
Це перспективний метод отримання водню, заснований на використанні енергії сонця. Водень прийнято вважати паливом майбутнього, так як його згоряння не веде до утворення токсичних продуктів. Уже сьогодні в світі існує маса «зелених» технологій, заснованих на застосуванні водню в якості палива, але популяризації таких рішень поки заважає відносно низька доступність водню.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у Франції збудували першу сонячну електростанцію на воді.
Завод O'Mega1, що займає 17 з 50 гектарів штучного озера в колишньому кар'єрі Воклюз, поблизу Пльолєнка, зможе виробляти до 17 мегават електроенергії на рік. Заряд з 17-гектарної ділянки забезпечить достатньою кількістю енергії майже п'ять тисяч будинків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»