Вчені з університетського коледжу Лондона у Великобританії довели здатність частого миття рук знизити ризик зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Дані дослідження опубліковані в журналі Wellcome Open Research.
Фахівці провели експеримент за участю 1633 чоловік, у яких наявність коронавірусної інфекції COVID-19 визначали за взятими мазками з носової і ротової порожнин.
При цьому добровольців розпитали про їхні гігієнічні звички. Випробовуваних розділили на три групи в залежності від частоти миття рук.
До першої увійшли пацієнти, які дезінфікували руки п'ять або менше разів на день, в другу — від шести до десяти разів, в третю — понад десять разів на день.
З'ясувалося, що в групі з помірно частим миттям рук (від шести до десяти разів) ризик зараження знижувався на 40%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»