Вчені з Університету Турку опублікували в Британському жірналі знеболювання British Journal of Anaesthesia відразу дві статті, в яких йдеться про те, що людина отримавши загальний наркоз зберігає частково свідомість.

В експериментах брали участь кілька десятків дорослих людей, яким давали дексмедетомідін і пропофол (обидва препарати широко використовуються в хірургії для загальної анестезії). Добровольців під наркозом трясли, голосно з ними розмовляли, намагаючись розбудити голосом, і давали послухати якісь неприємні звуки.

Після того, як людина прокидалася, вона розповідала туманно розповідала про свій сон, в якому реальність без сумніву залишала слід – тобто відчуття ззовні частково проходили крізь анестезію. Наочніше за все це проявлялося у дослідах з неприємними звуками: людям, що прокинулися, давали ще раз послухати ті ж звуки, але разом з іншими, які вони не чули під час експерименту. Виявилося, що їх мозок швидше реагує на ті звуки, які лунали під час наркозу, ніж на ті, які були зовсім незнайомими.

В іншій серії експериментів люди під загальною анестезією слухали різні дивні фрази: починаючись цілком зазвичай, вони закінчувалися не так, як можна було очікувати (наприклад, «ведмідь гуляє по Місяцю» замість «ведмідь гуляє по лісі»). І знову після пробудження мозок – судячи з електроенцефалограми – жвавіше реагував саме на те дивне слово, яке йому давали почути під наркозом.

Цікаво, що, поки людина була під анестезією, не було ніякої різниці в активності мозку: звичайні пропозиції він слухав так само, як незвичайні. Інша особливість була пов'язана з дексмедетомідіном: під дією цього препарату мозок взагалі «забуває» закінчення фраз, незалежно від того, закінчувалися вони на звичайне слово або на незвичайне. Автори роботи припускають, що мозку важко утримати в пам'яті початок фрази, і під кінець, втративши контекст, мозок реагує на будь-яке слово, яким би воно не було, і що такий ефект з різними речовинами проявляється по-різному.

Ніхто з учасників експерименту, прийшовши до тями, не пам'ятав, що він чув під час дії наркозу, однак немає сумніву в тому, що мозок все ж таки щось «пам’ятав», хоча відчуття ці в свідомої пам'яті і не збереглися. Так чи інакше, в якомусь вигляді свідомість під загальною анестезією все-таки зберігається. Хоча тут все може залежати як від конкретної речовини, так і від кількості дози.

В експериментах використовували невеликі дози наркотизуючих речовин, вони були меншими, ніж ті, що використовують при хірургічних операціях. Автори дослідження вважають, що залишкова свідомість зберігається і при звичайних дозах, але щоб зрозуміти, так воно чи не так, потрібні додаткові експерименти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»