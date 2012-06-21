Канадські вчені знайшли ефективний і доступний метод, який зможе значно продовжити життя людині і врятує від серцевих захворювань. На думку медиків, людям варто більше пити молока.
Дослідники і дієтологи з Канади довели користь молока для здоров'я людини. Медики заявили, що навіть якщо щодня випивати лише одину склянку молока, то це значно покращить здоров'я і поліпшить роботу серця. Вчені в ході дослідження з'ясували, що корисні мікроелементи, які є лише в молоці, здатні врятувати від серцевих захворювань.
Також вчені рекомендують вживати три молочних продукти. Це може бути молоко, масло і йогурт. Однак дослідники відзначають, що продукти варто брати низької жирності, щоб не підвищувати рівень холестерину в організмі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»