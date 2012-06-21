Шведські вчені з'ясували, що у власників собак спостерігається значно менша схильність до серцево-судинних захворювань, у них також істотно міцніше психічне здоров'я.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на Svenska Dagbladet.
Вчені провели дослідження на предмет відмінностей між станом здоров'я людей, що не мають собаки, і тих, у яких вона є. Вік учасників обох груп - від 40 до 80 років.
"Результати показали, що у власника собаки ризик передчасної смерті знижується на 33%, а ризик інфаркту - на 11%", - наводить видання слова наукового співробітника Упсальского університету Мвеном Мубангі.
Вчені вважають, що це пов'язано з більш високою фізичною активністю людей, які щоденно вранці і ввечері вигулюють собак, а також тим, що вони частіше за тих, хто не має собак, контактують з різними типами бактерій, з якими людський організм зазвичай не пересікається. Це, в свою чергу, забезпечує більш якісний імунний захист від багатьох захворювань.