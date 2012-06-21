Вчені з Мельбернского університету провели масштабне дослідження і з'ясували, які риси характеру найсильніше впливають на добробут і щастя людей.
З'ясувалося, що екстраверти краще пристосовуються до навколишнього світу. Відкриті до всього нового люди здатні досягти щастя не тільки в особистому житті, а й поліпшити своє матеріальне становище завдяки завзятості в роботі.
Фахівці провели низку досліджень, які відстежують всі аспекти життя сучасної людини.
З’ясувадося, що активність у соціальних мережах дарує відчуття щастя навіть людям з більш закритим характером. Однак вчені попереджають, що екстраверсія або інтроверсія може бути одним із численних факторів, що впливає на життя людини. Висновки з лабораторного дослідження, засновані на недовгих взаємодіях між незнайомими людьми, не обов'язково будуть застосовуватися в реальному світі. Вчені наполягають, що гармонія з собою найкраще допомагає досягти великих висот в бізнесі, кар’єрі і сім’ї.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»