Ризик зараження новою коронавірусною інфекцією вищий у людей з II групою крові, з'ясували американські вчені. Про це повідомляється в журналі Американського товариства гематології Blood Advances.

«Група крові – це проблема, тому що вона передається у спадок, і ми не можемо її змінити. Але якщо ми краще зрозуміємо, як вірус взаємодіє з різними групами крові у людей, ми зможемо знайти нові ліки або методи профілактики », – вважає провідний автор дослідження Шон Стоуелл.

Те, як коронавірус SARS-CoV-2 взаємодіє з червоними кров'яними тільцями кожної з груп крові, еритроцитами, з'ясували вчені з лікарні Brigham and Women's у Бостоні. Вірус, за їхніми даними, використовує білковий комплекс RBD для прикріплення до клітин-господарів, при цьому легкість зараження залежить від потужності його зв'язування.

У процесі дослідження стало відомо, що білковий комплекс RBD найбільше схильний до зв'язування з респіраторними клітинами людей II групи крові, а з еритроцитами II групи крові або з респіраторними клітинами і червоними кров'яними тільцями інших груп крові RBD не зв'язується.

Дослідники підкреслюють, що їх результати не можуть однозначно передбачити, як буде протікати COVID-19 у пацієнтів з різними групами крові, так як тяжкість захворювання залежить від багатьох факторів.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що вчені назвали тварин, які дають можливість коронавірусу утворювати нові штами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»