На тлі фільмів про динозаврів, вчених хвилює запитання: наскільки реально відтворити Юрський період в житті. Сьюзі Мейдмент, представник Музею історії, упевнений: динозаврам – бути.
Доісторичних тварин вдасться повернути за допомогою комарів і алігаторів. Представника шкідливих комах, що жив понад 40 мільйонів років тому, вдалося виявити в смолі у скам'янілому вигляді. Усередині маленького тільця комара – кров, імовірно – доісторичних «монстрів». Вчені налаштовані оптимістично: впевнені, якщо знайти ще подібні екземпляри, за допомогою отриманої крові можна буде відродити динозаврів.
Доісторичних істот воскресять з допомогою схрещування отриманого генетичного коду з алігаторами і, можливо, деякими видами птахів.