Британські вчені знайшли новий спосіб лікування алкоголізму за допомогою наркотиків. Про це 19 серпня повідомило видання The Guardian.
Своєрідне лікування фахівці з Брістоля проводили невеликими дозами екстазі. У дослідженні нового методу лікування брали участь 11 осіб.
Протягом дев'яти місяців вчені спостерігали за їх станом і в підсумку відзначили, що до постійного вживання алкоголю повернувся лише один з випробовуваних, п'ятеро стали абсолютними непитущими, а решта п'ять чоловік випивають лише іноді.
Так, на думку фахівців, застосування подібних наркотичних речовин виявилося ефективніше інших методів боротьби з алкогольною залежністю, оскільки вони нібито не побачили згубного впливу на організм піддослідних, а також не зафіксували у них рецидивів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»