Майже коженого сезону із штамом грипу відбувається мутація і вченим доводиться створювати нову вакцину – не ефективну проти інших штамів. Рано чи пізно грип навчився б ігнорувати всі антибіотики: новий підхід до вакцинації може, теоретично, вирішити проблему грипу назавжди.
Розробка професора Дрю Вайсмана зі Школи медицини Пенсільванії обминає основні «підводні камені» сезонної вакцинації. Замість того, щоб гнатися за штамом, який постійно змінюється, вчені навчилися вводити геммаглютінінові антигени безпосередньо в клітину.
Проведені на піддослідних мишах дослідження показали відмінний результат. Якщо імунна система людей буде реагувати хоча б наполовину так добре, то з грипом буде покінчено вже найближчим часом.
Аналогічна технологія вкраплення антигенів у клітину вже була використана групою Дрю Вайсмана на вірус Зіка і також показала хороший результат. Чисто теоретично, доробка запропонованої американськими вченими схемами може, в майбутньому, і зовсім вирішити проблему з вірусними захворюваннями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»