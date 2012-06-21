У науковому журналі Alzheimer's Research and Therapy було опублікованоа роботу вчених, яким вдалося успішно протестувати потенційну вакцину для профілактики хвороби Альцгеймера на лабораторних мишах. Наступний крок – підтвердити безпеку і ефективність ліків на людях.
У рамках тестування вчених з каліфорнійського Інституту молекулярної медицини було використано комбінацію відразу двох вакцин –- AV-1959R і AV-1980R. Перша в якості «мішені» вибирає агрегати білка амілоїду бета, а друга – робить акцент на роботі з філаментами тау-білка.
За підсумком вчені зуміли з'ясувати, що миші, які одержували внутрішньом'язові ін’єкції обох вакцин, зуміли практично повністю уникнути патологій і ніяк не демонстрували розвиток ознак хвороби Альцгеймера. Також науковці, які брали участь в експерименті, заявили про плани щодо початку повноцінних клінічних випробувань нового препарату на людях, які розпочнуться протягом найближчих двох років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»