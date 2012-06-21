Вчені стали на крок ближче до створення ефективної вакцини проти ВІЛ.
ВІЛ – не вирок. Європейські вчені заявили про істотний прогрес в розробці вакцини від цього захворювання. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на видання «Швейцарія ділова».
Експерти проаналізували зразки крові і вірусу чотирьох тисяч інфікованих осіб. Після складних маніпуляцій з кров'ю, дослідники прийшли до висновку, що організм ВІЛ –позитивних людей виробляє особливі антитіла, які можна використовувати для створення ефективної вакцини.
Віруси в організмі деяких досліджуваних викликали найсильнішу активність, нейтралізуючи антитіла широкого спектру.
Очікується, що вже в найближчому майбутньому вчені розроблять особливий іммуний ген для боротьби з ВІЛ.
ДОВІДКА «УК»
Наразі вірус імунодефіциту людини залишається невиліковним. Ймовірно, головною причиною, чому медицина все ще не змогла знайти вакцину проти ВІЛ, є потужна здатність вірусу змінювати свій генетичний код.
У 2017 році по всьому світу 1,8 мільйона заразилися цією інфекційною хворобою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»