Вчені з новозеландського дослідного інституту GNS Science нанесли на карту форму і розміри континенту Зеландія в безпрецедентних деталях, повідомляє Business Insider.
Гіпотеза про втрачений континенті Зеландія була висунута в 2017 році науковою групою з 11 геологів з Нової Зеландії, Нової Каледонії і Австралії. Вони вважають, що материк відколовся від Австралії 60-85 мільйонів років тому і був затоплений близько 23 мільйонів років тому. Над водою залишилися тільки його фрагменти – острови Нова Каледонія і новозеландські острови Північний і Південний. Вони складають близько 6% всієї площі континенту.
Відповідно до теорії, до зникнення континенту призвів процес, відомий як субдукція: Тихоокеанська плита опустилася нижче континентальної кори Зеландії. Фундамент континенту зруйнувався і потонув.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»