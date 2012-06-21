Причиною щорічного цвітіння Дніпра в межах Києва є надмірне поширення водяного горіха, який занесений до Червоної книги. Як розповів директор Інституту гідробіології Національної академії наук України (НАНУ) Сергій Афанасьєв, пік цвітіння Дніпра припадає на серпень, і концентрація альготоксинів у річці підвищується. У такій воді не рекомендується купатися через вірогідність алергічних реакцій.
У той же час, за словами головного спеціаліста відділу іхтіології Державного агентства рибного господарства Володимира Бакуменка, заростання Дніпра водоростями дуже впливає на жителів водойм.
– Надмірний процес цвітіння починає шкодити фауні через те, що на мілководді розпадаються залишки водоростей, виділяються токсини. Також, шкоди завдає і надмірне поширення на Дніпрі водяного горіха. Через велику кількість рослин кисень не потрапляє всередину води, де живе риба, – розповідає Володимир Бакуменко.
На його думку, для поліпшення ситуації необхідно прорідити водяний горіх у місцях його великого поширення. Але проблема в тому, що зробити цього не можна, оскільки рослина занесена до Червоної книги.