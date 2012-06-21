Історики з імперського коледжу Лондона виявили нову причину поразки Наполеона Бонапарта у битві при Ватерлоо. За їх словами, одну з вирішальних ролей у цьому зіграло виверження вулкана Тамбора, повідомляє Phys.org.
Справа в тому, що виверження Тамбори в 1815 році стало одним із найпотужніших в історії людської цивілізації. Попіл накрив майже весь басейн Яванського і Флореського морів, а також дійшов до островів Ява, Калімантан і Сулавесі. Жертвами катастрофи стали понад сто тисяч чоловік.
Вчені впевнені, що великий викид попелу вплинув на утворення хмар і сильних злив на всій планеті. У зв'язку з цим, наступний за виверженням рік – 1816 – всім запам'ятався як «рік без літа». А екстремальна погода в Європі стала одним із основних чинників поразки армії Наполеона.
Вважається, що сильний дощ в битві при Ватерлоо викликав розм'якшення ґрунту, що негативно відбилося на обстрілі французькими артилеристами військ противника. Ядра не рикошетили, а розмокший грунт поглинав енергію від вибухів.
Крім того, на результат бою також могла вплинути втома солдатів – їм довелося під час дощу йти по мокрого бруду в Ватерлоо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»