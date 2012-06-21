Вчені зуміли пояснити феномен біолюмінесценції у одноклітинних морських істот, який лежить в основі загадкового світіння води. Матеріали дослідження з цієї теми, з'явилися у виданні Physical Review Letters.
Міжнародна команда вчених з Франції, Німеччини та Великобританії встановила, що одноклітинна істота Pyrocystis lunula, яка відповідає за світіння морських хвиль вночі, створює світло, коли на його клітинні стінки впливають механічні сили, що породжуються водою. Вчені створили спосіб мікроманіпуляції, за допомогою якого провели експерименти з окремими клітинами, які довели природу світіння P. lunula.
Змінюючи параметри контрольованого середовища і спостерігаючи за процесом за допомогою високошвидкісної камери, автори дослідження встановили, що яскравість світіння Pyrocystis lunula залежить від ступеня деформації клітинних стінок, а також від швидкості процесу. Під час світіння з’являється ефект, який виникає в рідинах з суспензією полімерів. У випадку з морськими одноклітинними ефект пов'язаний з іонними каналами, які утворені особливими білками.
За словами Раймонда Гольдштейна з Кембриджського університету, вчені намагалися зрозуміти природу світіння морських одноклітинних протягом багатьох десятиліть, але таємниця відкрилася тільки зараз, з розвитком методів візуалізації та мікровпливу. Гольдштейн додав, що вченим вдалося створити математичну модель, яка підтверджує їх спостереження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»