Завдяки сучасним космічним телескопам NASA «Kepler», NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» та іншим, а також великій кількості наземних точних приладів астрономам вдалося підтвердити існування в Чумацькому Шляху понад 4000 екзопланет. Більшість з них є аналогами газових гігантів Сонячної системи, і лише кілька претендують на роль другої Землі. «Урядовий кур’єр» підготував список з шести найбільш «непривітних», на думку вчених NASA, поза сонячних світів у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Мертві світи

Три екзопланети, відомі як Полтергейст, Фобетор і Драгаур, є одними з перших, які виявили астрономи. Вони знаходяться на відстані 2,3 тисячі світлових років від Землі в системі мертвої зірки, яка безперервно бомбардує їх випромінюванням і поливає найсильнішим в галактиці дощем з іонів. Такі умови смертоносні для всього живого. У цьому страшному куточку нашої галактики не зможе вижити жодний живий організм.

Скляні дощі жаху

Далека загадкова блакитна планета HD 189733 b на перший погляд може здатися гостинним місцем, проте це враження хибне. Погода на ній просто вбивча. Її кобальтовий колір зумовлений туманною, розпеченою і бурхливою атмосферою, яка складається зі скляних хмар. Штормові вітри безперервно переносять скляні осколки зі швидкістю 2 кілометри на секунду, розрізаючи все на своєму шляху. Смерть на цій планеті від мільйонів порізів настане через декілька секунд.

Зірка-каннібал

Найсильніша в галактиці гравітація неповороткого монстра – зірки WASP-12 – постійно відриває шматочки від прилеглої до неї екзопланети, при цьому розтягуючи її і поступово поглинаючи. Всього через 10 мільйонів років, що за астрономічними мірками "дитячий" період, газовий гігант WASP-12b буде повністю знищений.

Пекло Кеплера

Екзопланета Kepler-70b цілком може бути прикладом пекла. Її середня температура вища, ніж на поверхні Сонця. Раніше вона була розміром з Юпітер, але, провівши деякий час усередині зовнішніх шарів своєї нині мертвої зірки, стала менша за Землю і схожа на Фредді Крюгера. З температурою майже 7 тисяч градусів за Цельсієм вона є однією з найгарячіших екзопланет, відомих на сьогодні.

Океан лави

Уявіть собі нескінченний океан киплячої лави під блискучим небом. Це саме те, що можна побачити на поверхні екзопланети 55 Cancri e. Її хмари заповнені силікатними частинками, вдихнувши які, наступає миттєва смерть. Крім цього, на одному боці розпеченого світила неймовірна спека з температурою у 2,4 тисячі градусів за Цельсієм, а на іншій – вічна ніч, але і вона не рятує, так як тут всього на 900 градусів холодніше.

Вічна ніч

На екзопланеті TrEs-2b – світ вічної ночі. Це найчорніша екзопланета, з будь-коли виявлених на орбіті зірки: вона відображає менше світла, ніж вугілля. За деякими оцінками, пекуча атмосфера планети випромінює моторошне червоне світло, а повітря на ній таке ж гаряче, як лава.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»