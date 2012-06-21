Згідно з новим дослідженням американських вчених з NASA, потепління тропічних океанів протягом наступних кількох десятиліть може змінитися сильнішими дощовими штормами до кінця сторіччя.
Вчені вивчили дані атмосферного інфрачервоного ехолота (AIRS) за останні 15 років і виявили зв'язок між зміною клімату і прийдешніми сильними штормами в усьому світі.
Це вперше вчені кількісно оцінили наскільки теплі води океанів можуть вплинути на частоту штормів, і команда дослідників попереджає, що зміна клімату тільки погіршить ситуацію. Вчені припускають, що до кінця століття температура поверхні тропічного океану може підвищитися на цілих 4,8 градуса. Це означає, що частота екстремальних штормів може зрости до 60%, попереджають дослідники.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»