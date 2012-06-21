Вчені навчили собак виявляти бактеріальну хворобу, яка призводить до позеленіння цитрусових, гальмує ріст дерев, вражає гілки, листя і коріння, а також надає різкий гіркий присмак фруктам, що робить їх непридатними для продажу. Хвороба вразила апельсинові, лимонні і грейпфрутові сади у Флориді, Каліфорнії і Техасі.
Вперше в США спалах цієї хвороби було зафіксовано в 2012 році в штатах Каліфорнія і Техас. Згодом вона стала справжнім лихом для цитрусових фермерів у Флориді. Цей штат є найбільшим постачальником апельсинів у США, а шкода від захворювання цитрусових перевищує мільярди доларів.
У США позеленіння цитрусових потрапило з Китаю, де ця хвороба відома вже протягом десятиліть. Хворобу породжує бактерія, яка розповсюджується цитрусовою листовою блохою – дрібною комахою бурого кольору, схожою на міль. Як тільки дерево заражене, ліків не існує, дерево гине.
Дослідники повідомляють, що собаки можуть виявити цю хворобу за кілька тижнів або навіть за кілька років наперед, перш ніж вона з’явиться на листі і коренях дерев.
В одному з експерименті в саду грейпфрутів у Техасі навчені собаки з точністю до 95% відрізняли нові заражені дерева від здорових.
«Цій технології тисячі років – це собачий ніс», – каже Тімоті Готвальд, дослідник з Міністерства сільського господарства США і співавтор дослідження.
«Ми тільки що навчили собак полювати на нову здобич: бактерії, що викликають дуже шкідливу хвороба сільськогосподарських культур».
Ця хвороба також пошкодила цитрусові культури в Центральній і Південній Америці та Азії.
«Чим раніше ви виявите захворювання, тим більше у вас шансів зупинити епідемію», –пояснив Готвальд.
Маттео Гарбелотто, який вивчає рослини в Університеті Каліфорнії в Берклі, говорить, що нове дослідження розширює можливості собак-детективів виявити інфекцію в цитрусових садах задовго до початку епідемії.
Лора Сімс з Технічного університету Луїзіани, сказала, що вона була вражена цим методом виявлення хвороби. Адже собаки задовгого до епідемії вистежують бактерії або реакцію рослини на інфекцію. Для цього дослідники в лабораторії заразили бактеріями різні види рослин. І собаки безпомилково вибрали ці заражені екземпляри.
«Ви бачили собак, що працюють в аеропортах, що виявляють наркотики і вибухівку», – каже Готвальд.
«Можливо, скоро ви побачите, як собаки масово працюють на сільськогосподарських фермах, рятуючи врожаї цитрусових».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»