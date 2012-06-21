Лікарі і біотехнологи уже тривалий час намагаються вирішити проблему адресної доставки ліків у пухлини – щоб токсичний лікарський препарат подіяв тільки на хворі клітини і не зачіпав здорові. Часто для цього пропонують використовувати наночастинки, але наночастинки ще потрібно спеціальним чином синтезувати. Хтось пропонує використовувати в якості перевізників бактерій – але вони самі можуть бути досить токсичні і до того ж швидко розмножуються, і є ризик, що бактерії самі можуть перетворяться в іншу проблему.
Вчені з Інституту інтелектуальних систем Товариства Макса Планка стверджують, що хорошою альтернативою тут могли б стати нешкідливі для здоров’я людей зелені водорості, які можна завантажити магнітними контейнерами з ліками всередині.
Ефект від водоростей полягає також у тому, що багато з них можуть пересуватися самостійно. У статті в Advanced Materials описані експерименти з хламідомонадом Chlamydomonas reinhardtii, який «завантажили» магнітними полімерними кульками з ліками. Модифіковані водорості запускали в різні біологічні рідини (зокрема в кров) і за допомогою магніту направляли в потрібний бік. Завдяки власній рухливості хламідомонади рухалися з досить непоганою швидкістю більш ніж 100 мікрометрів в секунду і успішно вивантажували свій вантаж хворим клітинам-одержувачам. Самі водорості клітинам жодної шкоди не завдавали, проте якщо говорити про застосування їх в організмі, залишається питання, як на таких перевізників відреагує людський імунітет.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»