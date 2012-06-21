Дослідники з Техаського університету в Остіні створили пристрій, здатний швидко і дешево опріснити морську воду для безпечного споживання. Детальну інформацію про проект опублікував науковий журнал Nature of Nanotechnology.
Розроблена система використовує для очищення гідрогель. Завдяки поглинаючим властивостям гель очищає воду з будь-якого джерела – навіть з Мертвого моря. Вчені сміливо заявляють про абсолютно новий підхід до класичного випарювання морської води.
У проекті дослідників використовується сонячна енергія для перетворення води в пару. На відміну від нинішніх пристроїв на основі оптичних приладів для збору світла, ентузіасти з Техасу вдалися до спеціального гідрогелю. Це набагато дешевше і вимагає лише невеликої кількості сонячної енергії, що надходить в природних умовах.
Випробування показали: пристрій щодня може виробляти до 25 літрів питної води з одного квадратного метра солоної, навіть якщо вона взята з дна Мертвого моря. Такий інструмент корисний для будь-яких домогосподарств. Гідрогель ще модернізуватимуть – поліпшену версію планують застосовувати в сучасних системах знесолення.
Згідно з даними ООН, брак чистої питної води є причиною більшої кількості смертей, ніж збройні конфлікти. За оцінками експертів, нині 1/9 населення планети не має доступу до питної води, а до 2050 року з цією проблемою може зіткнутися чверть населення планети. Тому ключове завдання перед вченими сьогодні – розробка ефективного методу отримання чистої питної води. Винахід учених з Техасу поки залишається найоптимальнішим варіантом.