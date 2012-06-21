Третя протягом року магнітна буря днями трапилася на Сонці, її періодичність дозволяє спрогнозувати найближчий геомагнітний шторм на 20 лютого.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
«Слабку магнітну бурю, яка є третьою в цьому році, зареєстрували 1 лютого 2019 року. Подію відносять до нижчого, першого класу за п'ятибальною шкалою, вона не повинна стати причиною якихось помітних змін у геомагнітному середовищі або роботі супутникових систем», – йдеться в повідомленні.
Попередні дві бурі в 2019 році відбулися 5 і 25 січня.
Вчені зауважили, що інтервал між бурями 5 січня і 1 лютого, мали однакову природу виникнення, що склав 27 днів, тобто період обертання Сонця навколо осі.
«Неважко передбачити дату наступної магнітної бурі. Для цього до дати 25 січня треба додати 27 днів. Це буде 20 лютого. Саме на цю дату спрогнозовано найближчий геомагнітний шторм», – йдеться в повідомленні.
Вчені спрогнозували дати магнітних бурь в березні: перша пройде з 28 лютого по 1 березня, наступна – вже 19-20 березня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»