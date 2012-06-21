Вчені зі Сполучених Штатів Америки розробили метод, з допомогою якого можна визначити підвищений ризик розвитку раку нирок на цілих 5 років раніше за клінічний діагноз, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Дослідники повідомили, що вся «фішка» у присутності в організмі хворих на онкологію людей такої молекули, як білок KIM-1. Американські фахівці стверджують, що за допомогою особливого аналізу крові цю молекулу можна легко відстежити заздалегідь, задовго до того, як лікарі встановлять пацієнту остаточний діагноз. Це допоможе своєчасно розпочати профілактику лікування захворювання, а, можливо, навіть запобігти йому.
Вчені відзначили, що їх відкриття – це величезний прогрес у боротьбі з раком нирок. Так, за словами дослідників, у світі нині немає більш прогресивного методу діагностики, яке швидко і правдиво виявляє у людей чи у них висока, чи низька схильністю до такого сметельно небезпечного захворювання.
Нині, згідно зі статистикою, щорічно в світі хворіють на рак нирок від 300 до 400 тисяч осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»