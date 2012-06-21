До 2050 року в літній період Північний Льодовитий океан зможе повністю звільнятися від льоду. До такого висновку прийшли дослідники з Гамбурзького університету, результати роботи опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.
Вчені вивчили дані про темпи танення льодів за останні роки і прийшли до висновку, що в Арктиці процеси глобального потепління йдуть швидше, ніж в південних широтах.
Більше того, за останнє десятиліття темпи танення льоду Північного Льодовитого океану різко збільшилося, і цей процес відбувається не зважаючи на зниження викидів в атмосферу.
Вчені проаналізували різні варіанти розвитку подій, застосувавши більш 40 кліматичних моделей, зокрема і ті, що передбачають значне скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Висновки вчених виявилися невтішними: вже через тридцять років, навіть якщо викиди СО2 будуть зведені до мінімуму, Північний Льодовитий океан буде щоліта повністю звільнятися від льоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»