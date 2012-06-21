Вчені з Лабораторії, яка досліджує атмосферу і космос Колорадського університету з'ясували, що Земля залишиться придатною для життя ще як мінімум 1,5 мільярда років, після чого людство буде змушене покинути Землю через високу температуру. Тоді вода не зможе існувати в рідкому стані і постійно випаровуватиметься, що призведе до зникнення всього живого на нашій планеті.
Група дослідників створила 3D-модель, що симулює природні процеси на Землі, зокрема в атмосфері, в океанах і на земній поверхні. Така модель дозволила вченим встановити, як під час зростання температури на Сонці реагуватимуть атмосфера і гідросфера Землі. Відзначимо, що подібні дослідження раніше враховували тільки радіаційне випромінювання Сонця.
Оперуючи даними статистики, яка ведеться з 1980 року, вчені підрахували, що температура на Сонці буде збільшуватися на 1% за кожні 110 млн років. Таким чином, критичних позначок температура досягне через 1,5 млрд років, коли середня температура на Землі складе 40 градусів за Цельсієм (зараз 15 градусів) – цього цілком достатньо, щоб наша планета перестала бути придатною для життя.
Як зазначив один з авторів дослідження Ерік Вульф, часу у людства на підготовку до подорожі у Всесвіт тепер удвічі більше. Попередні дослідження, засновані на більш простих моделях, показували, що життя на Землі зникне через 650 млн років.