На супутнику Сатурна Титані течуть річки, але вони зовсім не схожі на земні або на ті, що колись були на Марсі.
Знімків поверхні Титана у вчених не так уже й багато, а ті що зроблені земними телескопами, дуже розмиті. Заважає не стільки відстань, скільки щільна непрозора атмосфера Титана, крізь яку мало що вдається розгледіти. Є також багато фотографій, знятих посадковим модулем «Гюйгенс», знімки він передав по радіо орбітальному апарату Cassini: нині це єдині фотографії поверхні супутника з високою роздільною здатністю.
Проби, зібрані «Гюйгенсом» під час зниження, дали змогу зробити висновок про склад атмосфери та грунту Титана. Його світ виявився не дружелюбним: хоча основу його атмосфери там, як і на Землі, складає азот, а на другому місці – метан. З нього і складаються хмари і річки Титану. Звідки на Титані береться метан, досі залишається загадкою для вчених.
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Русла річок на всіх трьох небесних тілах – Землі, Марсі та Титані – формуються по-різному, але Земля залишитися в цьому переліку «зайвою»: її рельєф, гори і долини постійно змінюються внаслідок руху тектонічних плит, а річки течуть в напрямку змінами рельєфу. Ні на Марсі, ні на Титані тектонічних плит немає.
На Марсі русла давно висохлих річок йдуть уздовж гір, вказуючи на те, що останні сформувалися набагато раніше, ніж вода проклала собі шлях. На Титані на течію метанових річок впливали і продовжують впливати більш сучасні геологічні процеси – можливо, зміни товщини крижаного покриву під впливом гравітації Сатурна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»