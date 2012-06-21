В історії нашої планети було чимало сутичок з величезними астероїдами – досить згадати катастрофу 66 мільйонів років тому, яка призвела до зникнення динозаврів. Вчені назвали метеорити, які є найцікавими для науки.
Найбільший метеоритний кратер на Землі – це слід від удару астероїда, відомий як Вредефорт. Розташований він у Південній Африці, Вредефорт має діаметр майже 250-300 кілометрів. Складно навіть уявити, якої потужності був вибух, що утворив цей кратер, так як це сталося дуже й дуже давно (два мільярди років тому), щоб вчені змогли зібрати бодай якісь детальні дані про цю стародавню катастрофу.
Деякі кратери збереглися набагато краще, ніж Вредефорт. Це, наприклад, Манікуаган, розташований у Квебеку, Канада. Кратер, діаметр якого становить 85 кілометрів, утворився в результаті падіння небесного тіла діаметром близько 5 кілометрів. Це сталося приблизно 215 мільйонів років тому.
Найзагадковіший і один із найбільш руйнівних у новітній історії метеоритів – це, без всяких сумнівів, Тунгуський. Він не утворив після себе кратер, зате залишив «скошену» тайгу, завдяки чому ця подія досі викликає безліч запитань у дослідників. Хтось навіть упевнений, що це був не метеорит.
Найбільший метеорит з виявлених – це Гоба. Він впав на Землю в доісторичні часи, приблизно 80 тисяч років тому. Величезний 66-тонний шматок заліза знайшли в Намібії в 1920 році. Цкй метеорит є найбільшим на Землі фрагментом заліза природного походження.
ДОВІДКА "УК"
Метеорит Гоба — це щільне металічне тіло. Його горизонтальні розміри 2,95 × 2,84, а висота змінюється від 0,5 до 1,2 м. На 84 % метеорит складається із заліза, на 16% — із нікелю з невеликими домішками кобальту. Зверху метеорит вкритий гідроксидами заліза. Загалом метеорит як мінерал — це багатий на нікель атаксит. Цікавий він ще й тим, що має порівняно пласку та гладеньку поверхню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»