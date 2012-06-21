Людям, які мають проблеми з хребтом, а також жінкам у яких настала менопауза, обов’язково потрібно їсти яблука. Вчені виявили, що речовини, які містяться у цих фруктах специфічним чином впливають на клітини кісткової тканини, роблячи її більш міцними і здоровими.
У ході дослідження вчені зробили висновок, що антиоксиданти, на які багаті яблука, нейтралізують негативні дії остеокластів – клітин, через які кісткова тканина стає більш схильною до руйнування. «Якщо остеокласти надмірно активні, кісткова тканина не встигає оновлюватися і стає ослабленою», – кажуть вчені.
Яблука захищають кістки хребта від дегенеративних процесів, сприяють зміцненню щільності кісткової тканини. Також, на думку вчених, робити кісткову тканину міцнішою допомагають фрукти і овочі з високим рівнем лікопіну, флавоноїдів, ресвератрола. Разом з такими плодами вчені настійно радять вживати багаті кальцієм молочні продукти, теж вкрай корисні для кісток.