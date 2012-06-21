Аеробні вправи, такі як ходьба, біг та їзда на велосипеді, сприяють кращому мисленню, ніж розтяжка. До такого висновку прийшла група вчених з Колумбійського університету.
У дослідженні взяли участь 132 людини у віці від 20 до 67 років серед добровольців не було курців і ніхто з них на початок дослідження не страждав від когнітивних порушень, таких як аномальне зниження пам'яті або порушення розумової працездатності. Також учасники дослідження не були професійними спортсменами або людьми, які регулярно займаються спортивними вправам протягом тривалого часу.
Добровольців розділили на дві групи, одні з них займалися вправами на біговій доріжці і велотренажері, а інші – розтяжкою і вправами на м'язи, що відповідають за стабілізацію тазу, стегон та хребта. Усі учасники тренувалися таким чином протягом шести місяців, а фахівці стежили за їх когнітивними здібностями за допомогою магнітно-резонансної томографії, а також тестів на пам'ять та уважність.
Як з'ясувалося, завдяки фізичним вправам учасники обох груп стали краще справлятися і з тестами на когнітивні здібності. Проте, у тих, хто займався аеробікою, різниця між початком і завершенням експерименту виявилася приблизно вдвічі більшою, ніж у тих, хто практикував розтяжку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»