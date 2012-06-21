Вчені з Медичного коледжу Бейлора в Сполучених Штатах виявили причини дисфункції гена, що захищає організм від появи ракових клітин. Про це пише MedicalXpress.
Вчені вивчили 10 225 зразків тканин, виділених з 32 типів злоякісних пухлин, і провели їх порівняння їх ДНК з 80 тисячами різних мутацій в базах даних, відомості про яких були отримані протягом 30 років досліджень. З'ясувалося, що у пацієнтів з низьким імунітетом у багатьох випадках спостерігалися мутації в гені TP53, який в нормі гальмує ріст і поділ клітини в разі її пошкодження або стресу.
Крім того, вчені знайшли чотири гени, висока активність яких в пухлинах з мутацією в TP53 також пов'язана з негативним прогнозом для пацієнтів. Разом з тим в 91% всіх випадків захворювання онкологією спостерігаються дефекти в обох копіях гена TP53. Втрата другої нормальної копії трапляється в більшості випадків через дуплікації (копіюванні) першої дефектної копії. Зміни в гені обумовлені нестабільністю генома, іншими словами, білок під кодом TP53 бере участь в забезпеченні цілісності хромосом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»