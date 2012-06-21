Бразильські вчені з Федерального університету Мінас Жерайс встановили, що умови на борту літака сприяють розвитку тромбофлебіту, який може проявитися через кілька днів або навіть тижнів після перельоту.
Фахівці відзначили, що авіапереліт – це завжди стрес для організму, так як людині доводиться проводити кілька годин в незручному кріслі в умовах зниженого тиску і низької вологості.
У пасажирів може з'явитися поколювання у вухах і метеоризм у кишечнику.
Через низьку вологості у людей часто виникає подразнення слизових оболонок носа і горла, кашель і чхання.
Вчені відзначили, що в групі ризику знаходяться пасажири з ожирінням, особи з хронічними захворюваннями, а також люди, які приймають гормональні контрацептиви, повідомляє у видання NCBI.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»