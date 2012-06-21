Люди, у яких показники артеріального тиску на правій і лівій руках відрізняються, частіше схильні до інсульту і серцевих нападів. Про це у вівторок, 22 грудня, повідомила міжнародна група вчених, у статті, що з'явилася в журналі Hypertension.

Фахівці вивчили дані про 24 дослідженнях, учасниками яких стали 54 тисячі осіб. Вони порівняли різницю показників артеріального тиску на двох руках, кількість летальних випадків та випадків захворювань серця і судин протягом 10 років.

З'ясувалося, що ризик захворювань і смерті зростав серед тих пацієнтів, у яких показники тиску на правій і лівій руках відрізнялися на 5 мм ртутного стовпа. За словами авторів матеріалу, різниця навіть в 1 мм може свідчити про те, що людина більш схильна до інсультів та інфарктів.

Раніше вважалося, що максимальна різниця повинна складати 15 мм ртутного стовпа. Нові висновки знизили цей поріг до 10 мм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»