Вчені з Університету Фрайбурга (Німеччина) знайшли спосіб, який може вирішити проблеми, пов'язані із запаленням ясен. Свої поради вони виклали в статті, опублікованій в Journal of Clinical Periodontology. 

За словами фахівців, від гінгівіту можна позбутися, перейшовши на дієту, яка містить багато антиоксидантів, рослинної їжі і мінімальну кількість цукру і тваринних жирів. До того ж такий режим харчування допоможе поліпшити здоров'я, відзначають фахівці. 

Дослідники перевірили це на трьох десятках добровольців, які страждають від різних форм гінгівіту. Випробовуваних розбили на дві групи: представників першої попросили перейти на дієту, багату антиоксидантами, омега-3 жирними кислотами, вітамінами і майже позбавлену цукру і тваринних жирів. 

Стан учасників експерименту обстежували щотижня протягом шести місяців. Підводячи підсумки експерименту, вчені виявили, що перехід на таку дієту поліпшив стан ясен добровольців приблизно на 20%, зменшив частоту кровотеч на 15%, а площа запалень скоротилася на 13%. 

Крім того, ті, хто перебував на дієті, позбавилися 1,5 кг зайвої ваги і значно поліпшити роботу серця і судин. Фахівці прийшли до висновку, що людям, які мають проблеми від хвороб ясен, слід не тільки покращувати гігієну рота, але і подбати про зміну дієти.

 

ДОВІДКА «УК»

Гінгівіт – симптоми

• набряк і почервоніння ясен;

• кровоточивість ясен під час їжі або чищення зубів;

• відчуття свербіння і дискомфорту в ділянці ясен при натисканні;

• неприємний запах/присмак у роті. 

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»