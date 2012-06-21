Вчені з Університету Фрайбурга (Німеччина) знайшли спосіб, який може вирішити проблеми, пов'язані із запаленням ясен. Свої поради вони виклали в статті, опублікованій в Journal of Clinical Periodontology.
За словами фахівців, від гінгівіту можна позбутися, перейшовши на дієту, яка містить багато антиоксидантів, рослинної їжі і мінімальну кількість цукру і тваринних жирів. До того ж такий режим харчування допоможе поліпшити здоров'я, відзначають фахівці.
Дослідники перевірили це на трьох десятках добровольців, які страждають від різних форм гінгівіту. Випробовуваних розбили на дві групи: представників першої попросили перейти на дієту, багату антиоксидантами, омега-3 жирними кислотами, вітамінами і майже позбавлену цукру і тваринних жирів.
Стан учасників експерименту обстежували щотижня протягом шести місяців. Підводячи підсумки експерименту, вчені виявили, що перехід на таку дієту поліпшив стан ясен добровольців приблизно на 20%, зменшив частоту кровотеч на 15%, а площа запалень скоротилася на 13%.
Крім того, ті, хто перебував на дієті, позбавилися
ДОВІДКА «УК»
Гінгівіт – симптоми
• набряк і почервоніння ясен;
• кровоточивість ясен під час їжі або чищення зубів;
• відчуття свербіння і дискомфорту в ділянці ясен при натисканні;
• неприємний запах/присмак у роті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»