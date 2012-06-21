Засоби масової інформації найчастіше пишуть про негативні наслідки глобальної зміни клімату. Однак підвищення середньої температури на планеті може послужити й хорошими наслідками. Принаймні, про це йдеться в гіпотезі, згідно з якою при таненні льоду в океан можуть потрапити необхідні морським організмам поживні речовини. Міжнародна група дослідників, очолюваних вченими з Центру досліджень океану імені Гельмгольца, вирішила вивчити це питання.
В океані є як багаті поживними речовинами регіони, так і бідні. У деяких його частинах недолік заліза призводить до обмеження росту планктону. Тим часом льодовики можуть бути джерелом того самого заліза, а значить при їх таненні океан може отримати речовини, яких так бракує «бідним» водам.
Однак тут не все так просто. Як показало недавнє дослідження команди вчених, які вивчали зразки льодовиків з різних місць, вміст заліза в них може сильно відрізнятися. Таким чином, не весь лід при таненні зможе забезпечити океан відсутньою речовиною. Проте, невелика його частина дійсно зможе надати позитивний ефект.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»