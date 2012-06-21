Вчені виявили, що під впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру або при прийомі вітаміну D змінюється склад бактерій в кишківнику людини. За словами фахівців, це значно покращує захисні властивості організму. Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Microbiology.
Фахівці нагадали, що вплив сонячного світла сприяє виробленню в організмі вітаміну D, підвищує імунітет. Також цей вітамін можна приймати в якості добавок. На цей раз вчені вирішили перевірити, чи існує залежність між виробленням вітаміну D і складом кишкового мікробіома людини.
Експеримент, в якому брали участь більше 20 осіб, проводився в зимовий період. Добровольці провели три сеанси по одній хвилині ультрафіолетового опромінення всього тіла. В результаті до кінця експерименту у випробовуваних мікробне різноманіття значно збільшилася. При цьому частина людей паралельно з цим вживала вітамін D. У них до кінця експерименту склад бактерій істотно не змінився.
За словами, фахівців, найбільше вітамін D впливав на розмноження бактерій родини Lachnospiraceae, які захищають кишківник від раку товстої кишки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»